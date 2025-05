Fiorentina-Betis 0-1, punizione show di Antony: ospiti in vantaggio alla mezz'ora

vedi letture

Al 30’ il Real Betis passa in vantaggio con una punizione di Antony che dal limite dell’area calcia in porta, bacia il palo alla destra di De Gea e manda la palla in rete. Per il brasiliano secondo gol di fila contro i viola, dopo il 2-0 dell’andata. Fiorentina sotto e adesso bisognosa di due gol per andare ai supplementari e di ben tre per qualificarsi direttamente.