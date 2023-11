ITALIANO, Il Milan e il tabù contro il San Siro rossonero

FirenzeViola.it

Milan-Fiorentina sarà anche l'occasione per Vincenzo Italiano di sfatare un tabù che lo vede protagonista, in negativo, con lo stadio dei rossoneri. Da quando allena in Serie A infatti, il tecnico viola ha sempre perso al Meazza contro il Diavolo. Sia quando siedeva sulla panchina dello Spezia che nei suoi primi due anni alla Fiorentina.