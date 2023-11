ACCADDE OGGI, 24 anni fa vittoria storica con lo United

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Era il 23 novembre 1999, lo stadio Artemio Franchi traboccava di calore ed al centro del campo c'erano Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa da una parte e Ryan Giggs e David Beckham dall'altra: basterebbe questa premessa per evocare nei tifosi viola uno scossone emotivo non indifferente anche a 23 anni di distanza. Le premesse perché potesse diventare una gara speciale c'erano tutte, quanto successo in quella fredda sera di fine novembre, a una manciata di giorni dall'imbrunire del millennio, hanno reso quella partita una pietra miliare della storia della Fiorentina.

Per una serata le gerarchie si ribaltano sotto i colpi delle smitragliate di Gabriel Omar Batistuta, che sblocca il match approfittando di uno svarione di Roy Keane e fa secco Bosnich. La macchina costruita da Giovanni Trapattoni viaggia meravigliosamente e Rui Costa sembra in una di quelle serate in cui potrebbe camminare sulle acque. Il 2-0 arriva a inizio ripresa: rilancio da record di Toldo, spizzata di Abel Balbo, Batistuta stravince il duello con Berg e chiude il triangolo con il compagno e connazionale, che col piattone raddoppia. Il risultato non cambia, la Fiorentina batte i campioni d'Europa in carica: Trapattoni fa scacco matto ad Alex Ferguson; Stam, Neville, Scholes, Beckham, Sheringam. Una parata di stelle che esce a testa bassi dal Franchi. Sembra passata una vita, e infatti sono già passati ventiquattro anni.

Ecco il ricordo condiviso dalla Fiorentina sul suo profilo Instagram: