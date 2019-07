VIDEO FV, BARONE SALUTA MOENA: PRIMA I CAMPUS POI A MILANO PER IL MERCATO

Dopo il bagno di folla di ieri e la partita vista in mezzo ai tifosi, Joe Barone ha lasciato l'hotel Dolce Casa di Moena questa mattina intorno alle 8 in vista di una giornata densa di impegni. Il braccio destro di Commisso si è diretto verso Vigo di Fassa, paese che ospita il Campus estivo della Fiorentina per incontrare i bambini prima di riprendere l'auto societaria e tornare a Milano dove lo aspetta anche il ds Daniele Pradè. Giornata densa di impegni per il manager italoamericano, che cercherà di accelerare la cessione di Jordan Veretout e magari di chiudere l'acquisto di Pol Lirola, che ieri lo stesso Barone dava come "vicino" quando veniva interrogato dai tanti tifosi che si sono fermati con lui per un selfie o un semplice "abbraccio".

Questo il video e le immagini realizzate dai nostri inviati a Moena: