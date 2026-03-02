Live Udinese-Fiorentina 1-0, gol di Kabasele: viola sotto a fine primo tempo

---INTERVALLO---

45'- Termina qui il primo tempo, Fiorentina sotto per 1-0.

45'- Assegnato 1 minuto di recupero.

45'- Bella punizione calciata dalla trequarti da Fagioli che pesca sul secondo palo Brescianini. L'ex Atalanta però manca la conclusione al volo.

42'- Sinistro sempre su punizione di Mandragora che termina largo alla sinistra di Okoye.

41'- Ottimo recupero di Fagioli che parte in conduzione centrale, semina un paio di avversari e alla fine guadagna un'ottima punizione dal limite dell'area.

39'- Cross dalla sinistra di Brescianini per Harrison che prova a colpire di testa senza però centrare bene la sfera.

37'- Occasione Udinese. Uno due tra Zaniolo e Davis con quest'ultimo che entra in area dalla destra, calcia di sinistro ma trova la pronta risposta di De Gea.

34'- Tentativo di conclusione da fuori area di Kean murato dalla difesa dell'Udinese.

32'- Ammoniti Parisi e Ehizibue.

31'- Gioco fermo per un battibeccho che si è acceso a centrocampo tra le due squadre.

28'- Ammonito Pongracic per un fallo ai danni di Zaniolo.

27'- Occasione Fiorentina! Traversone dalla destra di Harrison con Kean che non riesce a deviarlo in porta. La sfera palla però resta in area e dopo una serie di contrasti tra Parisi e la difesa dell'Udinese arriva sui piedi di Mandragora, che da buonissima posizione calcia alto sopra la traversa.

23'- Gioco molto spezzettato in questi ultimi minuti, diversi i falli commessi dalle due squadre.

20'- Buona chiusura su Zaniolo, sull'out di destra, da parte di Pongracic.

18'- Conclusione potente ma alta di Mandragora, la sua punzione dal limite esce sopra la traversa della porta di Okoye.

17'- Prova a risvegliarsi la Fiorentina. Punizione dal limite dell'area guadagnata da Brescianini.

14'- Imbucata di Parisi per Brescianini troppo lunga. Pallone che si perde sul fondo.

12'- Avvio difficile per la Fiorentina. Udinese che spinge soprattutto sulla corsia di destra.

10'- Gol dell'Udinese. Angolo battuto da Zaniolo e colpo di testa di Kabasele che prende il tempo a Rugani e batte De Gea.

10'- Traversone dalla destra di Ehizibue chiuso in angolo dall'intervento di Parisi.

6'- Colpo di testa di Bertola da calcio d'angolo debole e centrale, blocca senza problemi De Gea.

5'- Lancio per Gudmundsson sulla sinistra, controllo però lungo del numero dieci viola.

3'- Primissimi minuti caratterizzati da un possesso palla sterile nella propria metà campo dell'Udinese.

1'- Fischio d'inizio, partito il match!

La Fiorentina torna a mettere la testa sul campionato e lo fa in casa dell'Udinese alla Bluenergy Arena. I viola, dopo la brutta sconfitta in Conference League contro lo Jagiellonia (che per fortuna non ha inficiato sul passaggio del preliminare) sono chiamati a dare continuità in Serie A alle vittorie contro il Como e il Pisa. Per Vanoli e i suoi ragazzi sarà importante anche approfittare dei passi falsi delle dirette concorrenti per fare un passo importante in classifica.

Queste le formazioni ufficiali del match:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Parisi, Pongracic, Rugani, Ranieri; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disp.: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. All. Vanoli