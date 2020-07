TOTOFORMAZIONE, TUTTO RUOTA ATTORNO A RIBERY

Fiorentina che si prepara questa sera alle 19.30 a sfidare il Cagliari in una partita che potrebbe definitivamente mettere al riparo dalle zone buie della classifica la squadra di Iachini. Non sono pochi i dubbi che si porta dietro il tecnico, soprattutto in attacco dove tutto girerà attorno alle condizioni e alla volontà di Ribery: con lui in campo in attacco andrà Vlahovic, altrimenti la coppia sarà Chiesa-Vlahovic.

I quotidiani stessi hanno dubbi, tant'è che più o meno ognuno dice la sua in merito. Dalla Gazzetta che sceglie Ribery a La Nazione che invece Ribery lo mette in panchina. Per il resto, torna Dragowski in porta e la difesa è pressoché obbligata, con l'unico ballottaggio tra Ceccherini, Caceres e Igor: in tre per due posti.

A centrocampo dovrebbe esserci il rientro di Badelj al posto di Pulgar e ai suoi fianchi Castrovilli e Duncan. Ecco le probabili scelte della Fiorentina secondo i quotidiani:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Ribery, Vlahovic.

COR. FIO. (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic.

NAZIONE (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Venuti, Castrovilli, Badelj, Duncan, Dalbert, Chiesa, Vlahovic.

COR. SPORT (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Ribery, Vlahovic.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa