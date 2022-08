TOTOFORMAZIONE, SI PUNTA SU CABRAL. NASTASIC O QUARTA?

Non sono pochi i dubbi di formazione di Vincenzo Italiano in vista dell'esordio in campionato contro la Cremonese. E anche le probabili formazioni espresse dai quotidiani ne sono un chiaro segno. Sono principalmente quattro i dubbi che la Fiorentina si porta dietro: chi sarà il centrale, chi il terzino destro, chi il regista e chi l'attaccante centrale.

Per il primo dubbio, la risposta che danno i quotidiani è Quarta, in netto vantaggio su Nastasic anche se Repubblica indica il serbo al fianco di Milenkovic. In porta Terracciano, a sinistra ci sarà Biraghi mentre a destra è ballottaggio tra Dodo e Venuti.

Centrocampo con un altro dubbio: Amrabat dovrebbe giocare al posto di Mandragora ma l'ex Torino prova a guadagnarsi una maglia da titolare in extremis. Sulle mezzali toccherà a Maleh e Bonaventura, mentre sulle fasce davanti Sottil e Nico Gonzalez sono in vantaggio su tutti.

Ultimo dubbio sulla punta centrale: nelle ultime ore ha fatto grandi passi in avanti Arthur Cabral e tanti quotidiani indicano lui come perno offensivo. Jovic entrerebbe a gara in corso. Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i giornali in edicola stamani.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil.

NAZIONE (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil.

TUTTOSPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Nastasic, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil.