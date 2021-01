TOTOFORMAZIONE, DUBBIO AMRABAT-PULGAR. DAVANTI VLAHOVIC E FR7

La gara contro il Crotone si avvicina e in casa Fiorentina si ragiona sulla formazione. I principali quotidiani concordano sul 3-5-2 e non prevedono alcuna modifica nel reparto difensivo (Igor, Pezzella e Milenkovic) e offensivo (Ribery, Vlahovic). Gli unici dubbi restano a centrocampo e sulle fasce. Per Il Corriere Fiorentino, La Nazione eTuttosport, a destra dovrebbe scendere in campo Lorenzo Venuti. Secondo tutte le altre testate, invece, potremmo vedere il ritorno di Martin Caceres. In mediana, Gazzetta, Corriere Fiorentino e Tuttosport vedono Amrabat al centro, mentre Corriere dello Sport, La Repubblica e La Nazione prevedono Pulgar affiancato dal marocchino, senza Bonaventura.

Ecco le formazioni:

GAZZETTA: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Vlahovic, Ribery.

CORRIERE DELLO SPORT: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Vlahovic, Ribery.

TUTTOSPORT: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Vlahovic, Ribery.

CORRIERE FIORENTINO: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Vlahovic, Ribery.

LA NAZIONE: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Vlahovic, Ribery

LA REPUBBLICA: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Vlahovic, Ribery.