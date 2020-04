RDK E UNA TERZA MAGLIA STORICA: OMAGGIO ALLA REPUBBLICA FIORENTINA

Come noto già da tempo, con l’inizio della stagione 2020/21 si interromperà il sodalizio tra la Fiorentina e l’azienda francese Le Coq Sportif, che per cinque anni è stata sponsor tecnico del club realizzando alcune tra le migliori maglie da gioco di sempre. La partnership con Robe di Kappa è pronta ad essere annunciata, anche se molto dipenderà da quando l’attuale campionato andrà in archivio (se la Serie A dovesse termine oltre giugno, quando scadono i contratti, è probabile che Le Coq resterà sulle divise della Fiorentina fin tanto che non sarà ultimata la stagione). Ciononostante, Kappa non ha perso tempo e ha già disegnato le maglie dei viola per il prossimo anno, in particolare quella che certamente susciterà più interesse: la terza casacca.

Con l’interruzione dell’accordo con Le Coq Sportif terminerà anche la produzione delle maglie con i riferimenti ai quattro Quartieri di Firenze e pertanto la Fiorentina tornerà come tutte le squadre di Serie A ad avere le classiche tre divise da gioco: la prima (viola), la seconda (bianca) e la terza… davvero speciale, anche stavolta con riferimenti alla storia del capoluogo. Se in questi ultimi tre anni al centro del concept c’era stato il Calcio Storico (che cominciò a diffondersi alla fine del ‘400 e fu consacrato nella memoria collettiva con la celebre partita del 17 febbraio 1530, quella sotto gli occhi di Carlo V), stavolta i riferimenti storici sulle maglie del club viola affonderanno le proprie radici ancora più nel passato, fino addirittura al 1115, quando nacque la Repubblica Fiorentina.

Ebbene, dopo alcune ipotesi circolate nei giorni scorsi, Firenzeviola.it è in grado di confermarvi che la terza maglia che Kappa dovrebbe proporre avrà le tonalità della bandiera di San Giovanni Battista (patrono della città), ovvero rossa con la croce d’argento (o bianca) al centro, vessillo scelto dalla Repubblica di Firenze a partire dagli inizi del XII secolo. Per essere più chiari, la terza maglia della Fiorentina sarà sulla falsa riga di quella casalinga utilizzata da sempre dal Parma oppure dal Genoa in alcune gare in trasferta, naturalmente però coi colori bianco e rosso. Grazie al contributo realizzato dalla grafica Caterina Spagnesi (che ha disegnato la futura terza maglia viola in esclusiva per FV), possiamo mostrarvi già oggi un rendering di quella che a grandi linee dovrebbe essere la divisa che Pezzella e compagni indosseranno tra qualche mese.