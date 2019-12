MONTELLA CONFERMA BOATENG CON VLAHOVIC AL POSTO DI CHIESA

Ancora una volta senza Ribery. Ancora una volta senza Chiesa. La Fiorentina, nell'ultima partita del 2019 contro la Roma, dovrà fare a meno dei suoi talenti più importanti e dovrà gettare il cuore oltre l'oastacolo per provare a dare seguito a quel piccolo passettino in avanti compiuto nel pareggio contro l'Inter. Montella, che nella giornata di ieri ha chiesto indirettamente al club di dargli altro tempo per portare avanti un nuovo progetto iniziato in estate, dovrà cercare di trovare il bandolo della matassa con queste due pesanti assente sul groppone e alcuni giocatori, tra cui Castrovilli e Badelj, non al massimo della forma.

Davanti al solito Dragowski, confermato il tridente difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo, sulla fascia destra giocherà Lirola, con lo spagnolo che ha fatto bene nell'ultimo match con i nerazzurri. A sinistra confermatissimo Dalbert, anche lui in crescita. In mediana, Badelj dovrebbe regolarmente partire dal 1', ma se il tecnico viola dovesse vederlo in difficoltà a causa dei recenti acciacchi, ecco che sarebbe subito pronto a schierare Benassi. Insieme al croato, Pulgar e Castrovilli, con quest'ultimo pienamente recuperato dopo il cambio contro la squadra di Conte. Boateng si è conquistato la conferma dopo una buona prestazione e al suo fianco, l'uomo del momento, ovvero Dusan Vlahovic, autore del gol dell'ultimo 1-1.

La Roma recupera in extremis Smalling al centro della difesa, con Mancini che sarà il suo compagno di reparto davanti a Pau Lopez. I terzini saranno rispettivamente Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. La mediana sarà composta da Veretout e Diawara, mentre dietro l'unica punta Dzeko, agiranno Perotti, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Boateng, Vlahovic

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini L., Perotti; Dzeko