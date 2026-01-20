FirenzeViola Mercato e lista Uefa, ecco tutte le regole che la Fiorentina dovrà seguire: qualche nuovo acquisto resterà fuori

Mercato e lista Uefa, spesso le due cose non vanno pari passo per le società e così gli allenatori si ritrovano a dover lasciare fuori uno o più giocatori. Anche lo scorso anno Palladino si ritrovò a lasciare fuori due nuovi arrivi, Ndour e Pablo Marì, pur da lui chiesto alla Fiorentina dal Monza. Scelte insomma anche dolorose. La Fiorentina in estate era riuscita ad inserire tutti, a parte Kouame che poi però era subentrato all'infortunato Lamptey (come permesso dal regolamento) ma la Fiorentina potrà comunque fare solo tre cambi, anche se ad uscire dall'elenco sono almeno 5-6 giocatori.

Chi esce dalla lista

Infatti dall'elenco vanno depennati già Viti, Marì, Sohm, Sabiri, Richardson, Dzeko e lo stesso Kouame anche se per molti di loro va attesa l'ufficialità ma Vanoli ha già preso la decisione di non convocare i giocatori messi sul mercato (Richardson già da tempo, Kouame e Dzeko) e dunque per loro la linea è già tracciata. Va detto che nella lista Lamptey può riprendere il posto di questa estate al posto di Kouame, destinato comunque ad andarsene, come giocatore guarito (anche se ne avrà ancora un po' per tornare in campo) al posto di chi lo aveva sostituito per i primi sei mesi.

Nuovi acquisti

Con Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian (manca solo l'ufficialità) sono già quattro i nuovi acquisti della Fiorentina, che si possono considerare 5 con il probabile arrivo di un nuovo difensore. A questi va aggiunto Christensen, il portiere danese rientrato dal prestito. Vanoli dovrà così scegliere chi tra questi sei lasciare fuori. Considerando che il portiere titolare è De Gea e nella lista ci sono già Lezzerini e il giovane Leonardelli (in lista B), difficile che venga bruciato uno slot per un portiere visto che Martinelli era inserito nella lista B. Nel maleaugurato caso che un portiere si faccia male gravemente è comunque sempre possibile sostituirlo. A meno che la scelta di Vanoli non cada direttamente sull'esperienza di Christensen, in Europa League anche con lo Sturm Graz, al posto di Lezzerini, ma in questo caso resterebbero solo due slot.

Uno per ruolo o priorità agli esterni?

Con Christensen fuori resterebbero così tre giocatori di movimento da inserire e vedremo se il tecnico punterà sui due esterni (Solomon e Harrison) nel caso punti sul 4-3-3 visto che non ce ne sono in lista se non i soliti adattati più ovviamente una mezzala tra Fabbian e Brescianini (uno è destinato a restare fuori?) o il difensore. Sul mercato dunque potrebbe pesare anche il discorso della lista Uefa, come per Fortini che è nella lista B e sarebbe dunque di difficile sostituzione. Ma saranno problemi che Vanoli si porrà solo a mercato chiuso.