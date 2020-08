MANCA (SOLO) UN MESE

Manca esattamente un mese all'inizio della prossima stagione di Serie A. La Fiorentina ancora non ha ripreso la preparazione e non lo farà fino al prossimo weekend, quando inizierà il raduno e successivamente i primi allenamenti che apriranno le danze in vista del campionato 2020-2021. Il club viola ancora non sa se potrà fin da subito scoprire il primo vero acquisto, ovvero Amrabat, e soprattutto, con ogni probabilità, inizierà con gli stessi effettivi che poche settimane fa hanno salutato la stagione col decimo posto in classifica.

Iachini scalpita per ottenere i primi acquisti utili per provare a dare l'assalto al sogno europeo, ma sa bene che il mercato quest'anno sarà probabilmente ancor più lento di quelli recenti. Intanto prepara la tattica che dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2, anche se molto dipenderà dalla punta che i dirigenti riusciranno ad acquistargli. Piatek resta in pole per tanti motivi, ma deciderà Commisso se le ambizioni porteranno acquisti anche migliori del polacco.

Tra un mese la Fiorentina tornerà in campo con l'obiettivo di fare meglio del decimo posto, restare a sinistra del tabellone e soprattutto provare l'impresa di superare altri club nella corsa all'Europa. Le ambizioni del presidente non sono cambiate, vuole portare i viola in alto nonostante le dichiarazioni sullo stadio spesso siano al centro dei suoi discorsi pubblici. Ovviamente il futuro della società passerà anche dal Centro Sportivo e dallo stadio, ma il campo non verrà lasciato indietro.