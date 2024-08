LE PROBABILI FORMAZIONI: CONFERMA PER DE GEA E SOTTIL. TORNA KEAN DAL PRIMO MINUTO

FirenzeViola.it

È la vigilia di Fiorentina-Venezia, ma in queste ore il primo match del campionato al Franchi con i lavori e con la capienza limitata è quasi passato in secondo piano.

In giornata infatti, come riportato dalla nostra redazione si è definito il passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus. L'argentino passerà ai bianconeri a titolo definitivo, per lui pronto un quinquennale mentre la cifra dell'operazione è di 37 milioni di euro (7 di prestito oneroso, 25 milioni l'obbligo di riscatto e 5 di bonus di cui 3 possibili e 2 difficilmente raggiungibili).

Le richieste di Palladino- Definita la cessione dell'ormai ex numero 10 viola, la società si concentrerà sugli ultimi acquisti per completare la rosa per accontentare così le richieste di Palladino. Il tecnico viola ha infatti ribadito pubblicamente che serve un rinforzo per ogni reparto. I primi potrebbero arrivare proprio in casa Juve: la società gigliata può così ricominciare a trattare per Filip Kostic e Arthur che sono di fatto slegate dall'operazione legata a Nico. Il centrocampista brasiliano vorrebbe fare ritorno a Firenze, ma gli scogli sono due: non è il centrocampista che cerca Palladino e l'ingaggio che nella scorsa stagione è stato pagato quasi per intero dalla società bianconera.

De Gea avvantaggiato su Terracciano- Nel frattempo il tempo passa e mancano solo sei giorni alla chiusura del mercato, ma i viola saranno impegnati anche sul campo: domani al Franchi arriva il Venezia di Di Francesco, un'altra neo-promossa. Sarà fondamentale fare bottino pieno per riscattare le prestazioni contro Parma e Puskas Akademia. In porta Raffaele Palladino dovrebbe riconfermare De Gea, favorito su Terracciano. In difesa Ranieri prenderà il posto dello squalificato Pongracic, ad affiancare il numero 6 ci saranno Martinez Quarta e Comuzzo, reduce da una buona prestazione contro il Parma. Sulle fasce confermati Dodo e Biraghi; mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Amrabat con Mandragora favorito su Richardson. Sulla trequarti Palladino dovrebbe dare fiducia a Sottil, uno dei migliori contro la Puskas Akademia. Al suo fianco ci sarà Colpani, alla ricerca della sua migliore condizione. Davanti ci sarà Moise Kean, l'attaccante ha segnato contro gli ungheresi in Conference e adesso segue un gol in campionato che manca da aprile del 2023.

Vecchia conoscenza viola nei lagunari- Nel Venezia non ci sarà Tessmann, vicino al passaggio al Lione dopo il mancato trasferimento con la Fiorentina. Di Francesco dovrà fare a meno di Pohjanpalo, Busio e Jajalo. In porta ci sarà Joronen, in difesa Idzes completerà il reparto a tre con Svoboda e Sverko. Sulle fasce Candela e Zampano; a centrocampo l'ex viola Duncan e Andersen confermato dopo il gol contro la Lazio. Davanti, Oristanio e Ellertsson a supporto di Gytkjaer.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Comuzzo; Dodo, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco