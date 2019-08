LE LUSINGHE DEL BOA

Un mix di gioventù ed esperienza. E' la Fiorentina che sta prendendo forma, dopo gli arrivi di Lirola, Badelj e Boateng. Se il primo si va ad unire alla lista dei giovani che già sono in squadra (è un 97 come Chiesa) ma con diverse partite sulle spalle, fondamentale per la coppia Montella-Pradè è l'arrivo dei due giocatori più maturi. E la maturità è anche quella che sembra aver trovato Boateng, accettando questa nuova sfida, l'ennesima della sua carriera. Se di Badelj conta la leadership in campo, ma anche l'equilibrio e la pacatezza da portare nello spogliatoio, di Boateng colpiscono soprattutto la personalità unita al bagaglio di uno che in carriera qualche trofeo tra coppe e campionati l'ha vinto e la capacità di comunicare. E quello che fa ben sperare è la voglia di prendersi delle responsabilità fin da subito, indossando una maglia dall'eredità pesante (la 10 di Antognoni, Rui, Baggio e Mutu) quasi per distogliere le attenzioni mediatiche sugli altri.

E si capisce che è un giocatore che ha raggiunto la maturità quando "suona il violino" per Chiesa. Boateng quest'anno ha giocato cinque-sei mesi con Messi, il più forte al mondo, ma, nonostante il paragone ingombrante, non ha risparmiato complimenti al figlio d'arte ("l'ho visto in allenamento e devo dire che è fortissimo, non so chi lo possa fermare. Non vedo l'ora di giocare con lui, visto che ci capiamo anche fuori dal campo. Sono felice che resti qui"), né al più giovane Vlahovic ("È un ragazzo molto forte, può diventare un giocatore molto forte che fa dei movimenti molto belli. Lo voglio tenere sotto osservazione perché so che può diventare un calciatore in grado di spostare le partite"), per stimolarli con le parole ma anche con l'esempio di chi ha lasciato alle spalle una vita "spericolata" per amore del calcio e della famiglia pur volendo continuare a stupire e divertirsi in campo. In attesa di altri giocatori d'esperienza e qualche altro buon giovane, la squadra viola sembra insomma già avviata ad un'amalgama importante.