LA VIOLA NEL CUORE E UN FUTURO ANCORA INCERTO, MA SAPONARA SI CONFERMA JOLLY

La rete di ieri contro il Sassuolo del momentaneo 1-2 siglata da Riccardo Saponara è stata la numero 6 della stagione fra tutte le competizione (a cui si aggiungono i 7 assist, l'ultimo proprio ieri per Nico Gonzalez). Un gol capolavoro, che fanno parte del suo repertorio e ai quali ci ha abituato più volte negli ultimi anni, come ad esempio lo scorso anno contro il Genoa o come in questa stagione contro l'RFS di Riga. Ma se questo dovesse essere l'ultimo squillo in maglia viola?

Il giocatore, come lui stesso ha affermato nel post partita di ieri, parlerà con la società a fine stagione. Il numero 8 Viola ha inoltre aggiunto: "Se dovesse essere l'ultima sarei comunque orgoglioso, se non dovesse esserlo lo sarei di più. Ho la Fiorentina nel cuore". Parole che non danno nessuna certezza, ma che senz'altro lasciano capire come a lui non dispiacerebbe rimanere a Firenze. Ma tanto dipenderà dalle possibili offerte di altre squadre, dalla società gigliata e inevitabilmente dal futuro di Italiano, che lo ha sempre considerato un pupillo e che spesso lo ha mandato in campo in partite importanti.

In ogni caso mercoledì difficilmente partirà titolare, ma nell'ottica che possano non bastare 90 minuti per decretare un vincitore, chissà che il mister non possa lanciarlo a gara in corso e a sfruttare le sue indubbie qualità da jolly, anche dalla panchina.