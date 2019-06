LA FINE DI UN'ERA

Il 26 giugno del 2017, con un comunicato, i Della Valle informarono che erano disposti a farsi da parte e mettersi a disposizione di chi volesse acquistare la Fiorentina. Il primo giugno di due anni dopo, sempre con un comunicato arrivato al termine di un consiglio d'amministrazione, i proprietari viola raccontano di un "processo attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile. Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà". Parole di fatto destinate a entrare nella storia della Fiorentina, che chiudono il cerchio con quanto comunicato nell'estate di due anni fa.

La conferma alla trattativa per la cessione del club è implicita, l'atto di comunicarlo al Cda dovuto, adesso si tratta di capire l'esito e lo sviluppo di una trattativa che, salvo sorprese imprevedibili, è con il magnate americano delle telecomunicazioni Rocco Commisso. E' con il patron dei New York Cosmos che si dovrebbe sviluppare l'affare nei prossimi giorni, quando s'intuirà l'esito finale anche dalle mosse delle varie parti in causa. I Della Valle, per esempio, dovranno decidere come comportarsi di fronte al mandato rimesso da parte del consiglio (ed eventualmente valutare come e se inserire una nuova figura - magari d'intesa con l'acquirente - che gestisca l'ordinaria amministrazione) mentre dall'altra parte dovranno essere mantenuti gli accordi presi per arrivare al closing.

Non è dato sapere, con certezza ufficiale, se la proposta dagli Stati Uniti è l'unica, di sicuro è quella in fase più avanzata anche se l'interesse per il club viola da parte dell'argentino Eurnekian non sarebbe del tutto tramontato e visto che le voci dal Qatar hanno perso forza. E non è nemmeno troppo ben chiaro come, sul profilo sportivo, si darà vita a una nuova squadra e a tutto quel che ne consegue (chi farà il mercato, chi sarà l'allenatore e così via) ma due anni dopo il primo segnale di cedimento i Della Valle rompono gli indugi e compiono un altro passo nell'addio al calcio e alla Fiorentina ufficializzando l'esistenza di una trattativa avanzata per la vendita del club. In attesa di capire che sviluppi potrà avere un affare del genere, e se davvero a Firenze arriverà la prima proprietà straniera della storia, è comunque chiaro che si è ufficialmente chiusa un'era durata 17 stagioni.