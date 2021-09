L'ESAME INTER PER DIMOSTRARE DI ESSERE ALL'ALTEZZA: CRASH-TEST PER LA DIFESA

15 gol segnati in 4 partite, 7 marcatori diversi e fresca goleada al Bologna: questi i numeri offensivi dell’Inter; l’attacco che scenderà in campo al Franchi tra poche ore è il più prolifico di questo primo mese di Serie A e il secondo dietro il Bayern Monaco per media gol a partita tra i top 5 campionati europei; la facilità e la varietà di soluzioni con cui i nerazzurri trovano la porta non avrà fatto dormire sogni tranquilli a Vincenzo Italiano. Se c’è infatti qualcosa ancora da migliorare nella sorprendente Fiorentina di inizio stagione è la concentrazione difensiva; anche sabato, come nel match casalingo contro il Torino, a partita archiviata è arrivato il gol della bandiera del Genoa che ha negato il primo clean-sheet a Dragowski e compagni; una rete inutile ai fini del risultato ma che dimostra la necessità dei viola di avere la massima concentrazione per tutto l’arco dei novanta e più minuti.

A Genova mancava Nikola Milenkovic, tenuto a riposo proprio in vista dell’Inter, dove le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto fisiche sono imprescindibili anche alla luce di un altro dato che dimostra la potenza di fuoco della squadra di Inzaghi: l’Inter ha infatti segnato 5 gol di testa in queste prime 4 giornate. I nerazzurri infatti possiedono una potenza aerea che non è seconda a nessuno in Serie A: dei 15 giocatori di movimento impiegati da Inzaghi nel 6-1 col Bologna ben 10 superano 1 metro e 85 di altezza. Una corazzata sia dal punto di vista tecnico ma anche muscolare, contro cui ci sarà bisogno di opporre prestanza e centimetri.

Ecco allora che il riposo di Nikola Milenkovic, uno dei tre giocatori di movimento utilizzati finora da Italiano che, insieme a Dusan Vlahovic ed Erick Pulgar, superano 1 metro e 85, sembra finalizzato a preservarlo per l’Inter. Milenkovic quindi, ma anche Vlahovic: i due serbi duelleranno ai lati opposti del campo con altri giganti dell’est, Edin Dzeko e Milan Skriniar. Il nove viola sarà chiamato all’ennesimo sforzo fisico nel contrastare tre tra i difensori migliori in Italia come Skriniar, De Vrji e Bastoni, tutti sopra 1 metro e 88 d’altezza. Sotto stress lo sarà come detto anche la difesa viola e vedremo in questo senso Italiano chi sceglierà di affiancare al difensore serbo, se Lucas Martinez Quarta (tra i migliori a Genova ma in deficit di centimetri rispetto alla media degli avversari) o il più robusto Igor. La difesa viola sarà chiamata forse all’esame più duro, soprattutto dal punto di vista fisico, contro Lautaro&Co, in una sfida, quella del Franchi, che sarà anche una battaglia aerea.