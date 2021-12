KOKORIN, NUMERI IMPIETOSI. MA OGGI UNA CHANCE IMPORTANTE

Le quotazioni di Aleksandr Kokorin per partire dal primo minuto contro il Benevento sono in rialzo e questo potrebbe sicuramente essere un motivo di interesse in più per vedere la Fiorentina all'opera stasera contro i campani. L'attaccante russo è un po' l'oggetto misterioso della squadra di Italiano perché, dal momento del suo arrivo in viola fino ad oggi, non è mai riuscito ad incidere come ci si aspettava. Le aspettative erano alte, forse troppo, ma il rendimento dell'ex Spartak è stato praticamente nullo e il suo contributo alla causa inesistente. A testimoniarlo sono i numeri, che purtroppo lo inchiodano ad una realtà inconfutabile.

In quasi 11 mesi di Fiorentina, Kokorin è sceso in campo solamente 8 volte per un totale di 119 minuti, ovvero poco più di una partita. Il classe '91 non è mai partito titolare con la maglia gigliata, ma il dato più incredibile riguarda le partite in cui non si è reso disponibile per problemi legati ad un infortunio: in ben 16 occasioni su 36 il russo non è stato utilizzabile dai suoi allenatori. Nessun assist, nessun gol e nessun lampo nella sua avventura viola, eccezion fatta per i due cartellini gialli rimediati, circostanze in cui si è reso protagonista per qualcosa di negativo. La sua avventura in Toscana sembra essere agli sgoccioli, Pradè e i dirigenti del club di Commisso sono a lavoro per trovargli una sistemazione già a gennaio, ma Italiano, che è riuscito a rivitalizzare diversi calciatori della rosa, ha deciso di dargli un'ulteriore chance per dimostrare il suo valore stasera contro il Benevento. Adesso tocca a lui sfruttarla.