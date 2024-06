I TANTI MARCATORI DIVERSI L'ARMA IN PIÙ DELLA VIOLA DI ITALIANO. CON PALLADINO CHE FASE OFFENSIVA SARÀ?

FirenzeViola.it

Da quando, nel gennaio del 2022, è partito Dusan Vlahovic la Fiorentina non ha più avuto una punta capace di segnare con continuità. Un problema a cui i viola nel triennio di Italiano sono riusciti a sopperire con idee, gioco e soprattutto con tanti giocatori diversi andati a segno.

Nelle tre stagioni con il tecnico siciliano l'arma offensiva in più della formazione gigliata sono state le tante reti messe a referto da calciatori anche non abituati a trovarsi in zona gol. Guardando i numeri relativi solamente al campionato 18 marcatori diversi e 59 gol fatti nella stagione 2021-2022, 16 calciatori a segno e 51 reti all'attivo nella Serie A 2022-2023 e ancora 18 calciatori finiti sul tabellino dei marcatori con 60 centri realizzati nell'arco dello scorso campionato.

NUMERI A CONFRONTO

In tre stagioni in cui, Vlahovic a parte che aveva segnato 17 reti in 21 partite da settembre 2021 a gennaio 2022, le punte viola sono andate a referto con il contagocce, le fortune della Fiorentina sono dipese dall'ampia partecipazione alla manovra offensiva. Cosa che non si può dire invece del Monza di Palladino che è andato a segno solamente con 13 giocatori differenti della rosa, due in più del Verona ultimo in questa speciale graduatoria.

Non solo, sempre prendendo in considerazione il solo campionato scorso, ampio è anche il divario nelle reti segnate. La Fiorentina infatti è la quinta squadra della Serie A per gol fatti(60), mentre il Monza è il quattordicesimo attacco, insieme al Verona, con 38 reti. Unico elemento in comune riguarda il ruolo del miglior marcatore stagionale delle due formazioni. Per entrambe infatti il capocannoniere è stato non una punta bensì un esterno o trequartista: Nico Gonzalez per i viola con 16 reti e Andrea Colpani, obiettivo di mercato della dirigenza gigliata, per i brianzoli con 8 centri.

UN ATTACCANTE PER PALLADINO

Ecco che allora, guardando alla prossima stagione, sarà importante capire come Palladino vorrà strutturare la sua fase offensiva e soprattutto capire come la società toscana riuscirà a muoversi sul mercato per portare a Firenze un centravanti capace di segnare con continuità. "Uno dei nostri obiettivi di quest'estate sarà trovare un attaccante forte". Queste le parole del Direttore Sportivo viola Daniele Pradè martedì scorso in conferenza stampa.

I nomi accostati al club viola, da Arnautovic a Pinamonti, passando per il sogno Icardi e l'attaccante della Nazionale Retegui non mancano. Secondo le ultime indiscrezioni, QUI la notizia completa su FirenzeViola.it, proprio il centravanti del Genoa sarebbe il profilo preferito dalla dirigenza gigliata. Vedremo nelle prossime settimane chi sarà il prossimo numero 9, solo come posizione in campo visto che sulle spalle ce l'avrà ancora Beltran, della Fiorentina. L'attaccante che dovrà diventare l'arma in più in fase offensiva del nuovo corso viola targato Raffaele Palladino.