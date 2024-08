GONZALEZ E IL CENTROCAMPO: ADESSO È CORSA CONTRO IL TEMPO

FirenzeViola.it

A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale delle trattative la Fiorentina deve risolvere più di un caso spinoso, che però può diventare l’uno la soluzione dell’altro. Come è noto a centrocampo c’è bisogno di un innesto, sempre che Sofyan Amrabat rimanga perché altrimenti ne serviranno due. Per il marocchino nelle ultime ore si fa avanti l’ipotesi Napoli, ma i viola intendono monetizzare forti anche di un accordo con il marocchino valido per altri due anni (fino al giugno 2026).

Due piccioni con una fava.

Quanto all’innesto, la soluzione può arrivare proprio da Torino perché nell’ambito dell’affare Gonzalez può essere inserito un giocatore gradito alla Fiorentina. Probabilmente Kostic che percepisce un ingaggio più abbordabile rispetto ad Arthur, per lo stipendio del quale la Juventus dovrebbe partecipare in modo abbondante. Cosa che al momento i bianconeri non intendono fare. Con questa manovra i viola risolverebbero la grana Gonzalez e completerebbero il centrocampo.

Il confronto risolutivo.

Venendo all’attaccante argentino, nella giornata di oggi è previsto un incontro fra le parti che potrebbe rivelarsi decisivo. La Juventus è convinta di volersi aggiudicare il classe 1998 ma dovrà soddisfare le esigenze della Fiorentina e la sensazione è che il tutto possa risolversi nel giro di poche ore, tanto più che i torinesi devono far fronte all’infortunio di Timothy Weah. I contatti sono continui, il tavolo aperto: tutti vogliono portare a termine una trattativa estenuante quanto ben delineata.