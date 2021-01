FRANCK E JACK DA APPLAUSI, CASTRO E MILENKOVIC INGENUI

DRAGOWSKI – Uscita non banale su Lukic che poi finisce a terra, poi ringrazia la traversa sul tiro di Zaza e anche la traiettoria di Belotti che nel secondo tempo non passa poi così larga dal palo. Anche Singo colpisce la traversa e sembrerebbe una serata fortunata poi Belotti lo fredda da due passi. Incolpevole, 6

MILENKOVIC – Buona sicurezza e solita voglia di alzare il pressing a tutto campo. Tiene ma non tengono i nervi, perchè anche se Belotti inscena un melodramma discutibilissimo e il giallo pareva più adeguato, il suo gesto non ha la minima spiegazione razionale. Per mille motivi a cominciare dal risultato fino all'inferiorità numerica, 4,5

PEZZELLA – Qualche brivido nelle circostanze di Lukic e Zaza nel primo tempo, nella ripresa le incertezze si rivedono e anche se il finale in nove contro undici ha un sapore eroico, Belotti gli sbuca alle spalle per il gol del pareggio e qualche minuto più tardi va pericolosamente vicino all'autogol, 5,5

QUARTA – Torna titolare sul centrosinistra della linea a tre e dalla sua parte Zaza mette i brividi colpendo la traversa e provandoci poco dopo in rovesciata. Certamente merita mezzo voto in più per il modo in cui si difende per oltre venti minuti in doppia inferiorità numerica, 6

VENUTI – Dalla sua parte Ansaldi lo costringe a restare attento ma non disdegna le incursioni con un paio di traversoni a metà primo tempo. Esce dopo l'espulsione di Castrovilli, 6

Dal 18'st PULGAR – C'è da lottare in mezzo al campo e lui non si tira indietro aiutando la squadra, 6

BONAVENTURA – Spunto pregevole, poco dopo la mezz'ora, anche se il suo tiro è stoppato sul nascere. Ci riprova di testa ma in mischia il suo tentativo è respinto. E' lui ad avviare la bella azione che manderebbe Vlahovic in gol se non fosse in fuorigioco ed è sempre lui l'assoluto protagonista dell'azione del gol di Ribery con recupero sulla trequarti e assist per Ribery. Illuminante, 7

Dal 38'st EYSSERIC – S.v.

AMRABAT – Si fa sentire nelle prime battute, un po' come tutti però cala alla lunga lasciando spazio ai granata in avvicinamento all'intervallo. Nell'ultimo quarto d'ora combatte da par suo e sono dolori per gli avversari anche se Di Bello non perde l'occasione di ammonirlo, 6,5

CASTROVILLI – Prima mezz'ora di assoluto spessore con grinta e inventiva come quando libera Biraghi al cross. Va molto peggio col passare del tempo fino a quando stende Lukic rimediando in modo più che ingenuo il cartellino rosso, 5

BIRAGHI – Trova profondità con costanza nella prima parte di primo tempo e propone qualche cross interessante, ma in fase difensiva è in sofferenza e il Torino spesso sa approfittarne. Nella ripresa gli alti e bassi restano una costante, 5,5

RIBERY – Palla d'oro per Vlahovic in avvio di gara con un'invenzione da maestro. Qualche momento di difficoltà ma chiude il primo tempo con un tiro respinto dal limite. Ricomincia nello stesso modo con un altro assist al bacio per Vlahovic prima di salire in cattedra in inferiorità numerica trovando comunque il primo - bellissimo – gol stagionale. Esce per la seconda espulsione e meriterebbe la standing ovation, 7,5

Dal 30'st IGOR – Buttato nella mischia non sfigura di fronte agli assalti del Torino che ha due uomini in più, 6

VLAHOVIC – L'assist di Ribery è da applausi, altrettanto sarebbe la sua freddezza se non avesse la sfortuna di colpire il palo. Si vede meno dopo quell'occasione ma quando torna in ballo è di nuovo beffato dalla sfortuna stavolta per qualche millimetro di troppo che lo tiene in offside sul gol annullato. Arriveranno serate migliori e meno stregate, 6

Dal 38'st KOUAME – Entra e viene ammonito da un Di Bello in evidente stato confusionale, s.v.

PRANDELLI – Rispetto alle previsioni c'è Quarta dietro al posto di Igor e Venuti a destra al posto di Caceres, comunque i primi minuti sono promettenti e sull'asse Ribery-Vlahovic i viola meriterebbero il vantaggio. Anche se sul finire di primo tempo la sua squadra indietreggia in avvio di ripresa va di nuovo vicino al gol poi vista l'espulsione di Castrovilli richiama Venuti e inserisce Pulgar trovando comunque il vantaggio. L'espulsione di Milenkovic lascia l'amaro in bocca e anche lui rimedia l'ammonizione, poi inserisce Kouame ed Eysseric togliendo Vlahovic e Bonaventura. A un passo dall'impresa Belotti toglie il gusto di tre punti che avrebbero avuto un valore enorme ma resta una prova da squadra e una Fiorentina che solo sfortuna e arbitro hanno limitato. La grande impresa sarebbe stata meritata, 6,5