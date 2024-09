FORM. UFFICIALI, DE GEA IN PORTA. A 5 NEL MEZZO, DAVANTI COLPANI-KEAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si torna in campo dopo la sosta e subito scontro diretto per la Fiorentina di Palladino che oggi scenderà in campo al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Raffaele Palladino cambia tutto, passa al 3-5-2, togliendo una pedina dalla trequarti e aggiungendo un uomo in mezzo al campo. Queste le scelte dei due allenatori.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Koussonou, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Comi, Brescianini, Zappacosta.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodô, Mandragora, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani, Kean. All. Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Beltran, Ikoné, Comuzzo, Moreno, Richardson, Adli, Kayode, Parisi.