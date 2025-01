FOLORUNSHO E UN MERCATO FATTO DI IDEE: CONTINUA LA RIVOLUZIONE "OPERAIA" DEI VIOLA

FirenzeViola.it

La Fiorentina sembra proseguire la strategia inaugurata in estate: puntare su profili funzionali, magari lontani dai riflettori mediatici, ma capaci di sorprendere se inseriti nel contesto giusto. Una politica che, finora, ha premiato la squadra allenata da Palladino, ora saldamente quinta in classifica. Tra i nomi che emergono in questa sessione di mercato, quello di Michael Folorunsho sembra sempre più vicino a tingersi di viola. Il centrocampista, attualmente al Napoli, non ha trovato spazio sotto la guida di Conte: appena 100 minuti distribuiti in sette apparizioni in Serie A. Nonostante questo, la Fiorentina è pronta a scommettere su di lui.

Un matrimonio che si farà - Secondo le indiscrezioni, l’accordo sarebbe basato su un prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato tra 8 e 9 milioni di euro. Per il classe 1998, si parla di un contratto quadriennale, che rappresenterebbe un'importante opportunità di rilancio. Prima, però, Folorunsho potrebbe incrociare proprio la Fiorentina da avversario: il Napoli, detentore del suo cartellino, farà visita al "Franchi" proprio nella giornata di domani e poi lo lascerà partire.

Una Pedina fondamentale - Ma attenzione, perché chi pensa a un semplice ripiego si sbaglia. L’acquisto di Folorunsho rappresenta una mossa studiata per sopperire alle difficoltà del centrocampo viola: il reparto è in crisi, con le energie che non sono più quelle di inizio stagione e soprattutto dopo il malore occorso a Bove che dava una grande mano. Muscoli e intensità sono ciò che Palladino chiede e che Folorunsho potrebbe garantire, proprio come ha fatto lo stesso Bove, arrivato a Firenze tra lo scetticismo generale e diventato rapidamente uno dei leader della squadra.

Un mercato intelligente - La Fiorentina sta dimostrando di saper scegliere con intelligenza. I grandi investimenti estivi – Gudmundsson, Colpani e Pongracic – hanno per il momento deluso, mentre i giocatori meno celebrati sono diventati i veri pilastri della rosa. È questa la filosofia che sta dando frutti: puntare su colpi funzionali più che su nomi altisonanti. Folorunsho sembra perfettamente in linea con questa strategia. In un mercato sempre più folle, la Viola, con Pradè e Goretti si distingue per pragmatismo. E chissà che proprio Folorunsho non sia il prossimo nome a trasformare il suo potenziale "sulla carta" in un valore aggiunto sul campo.