È già l'ora di Brescianini? Il nuovo acquisto viola è pronto a sfidare il suo passato

Quella di Marco Brescianini può essere una di quelle storie da raccontare, esordio con la sua nuova squadra, la Fiorentina, contro quella che invece è stata la squadra più importante fino ad ora della sua giovane carriera, il Milan. L'augurio ovviamente per i viola è che l'esordio possa essere convincente e vincente. Nella giornata di domani infatti il nuovo centrocampista gigliato, ufficializzato ieri e prelevato in prestito oneroso dall’Atalanta con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni, che diventa obbligatorio in caso di salvezza, potrebbe affrontare alla prima in maglia viola al Franchi quella che è la parentesi più importante del suo passato calcistico fino ad oggi.

La carriera in rossonero

Bresciani infatti esplode e si afferma in Serie A con la maglia del Frosinone attirando su di sé le attenzioni della dea di Gasperini, ma lo fa dopo aver passato una vita nel settore giovanile del Milan, esordendo anche nel massimo campionato italiano con la maglia rossonera. Era infatti il 2008 l’anno in cui l'attuale centrocampista viola entrò nel club rossonero all’età di otto anni, e sono stati 12 gli anni che Brescianini ha vissuto in quel di Milano percorrendo tutte le tappe che lo hanno portato appunto in prima squadra. La sua avventura con il Milan poi, dopo tre stagioni di prestiti alla Virtus Entella, al Monza e al Cosenza, si è interrotta definitivamente nel 2023 con il passaggio a titolo definitivo al Frosinone, ed il resto è storia nota che porta fino ai giorni di oggi con la nuova avventura in quel di Firenze.

Spazio da titolare?

Vanoli, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere rimasto ben impressionato dalle qualità e dalla condizione del numero 4 gigliato, e avrebbe in mente di lanciare da titolare non solo Manor Solomon, già presente in rosa da qualche giorno è protagonista in Serie A nella gara casalinga vinta contro la Cremonese con il traversone che ha portato poi al goal di Kean al 92', ma anche lo stesso Brescianini . L’idea sarebbe infatti quella di far partire subito dall'inizio il classe 2000, anche se poi in quel caso sarebbe da capire chi andrebbe a fargli spazio tra Fagioli e Mandragora, con il primo oggettivamente in un momento di grande condizione e difficile attualmente da panchinare.

Il gol da ex

L'aspetto curioso poi è che Brescianini ha già affrontato in passato il Milan. Parliamo di un Milan-Frosinone del dicembre del 2023, gara in cui Marco realizzò su punizione la rete della bandiera per gli ospiti. L’augurio ovviamente è che l'ex Atalanta possa replicare quanto fatto ai tempi del Frosinone anche nel match di domani delle 15, per inaugurare al meglio questa sua nuova avventura in maglia gigliata.