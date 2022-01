CRESCE L'ATTESA PER IKONÉ. LUI INTANTO LAVORA SODO AL CS

È già corsa contro il tempo per mettere subito a completa disposizione di Vincenzo Italiano il nuovo acquisto, Jonathan Ikoné. 15 milioni più bonus per arrivare attorno ai 20 milioni non sono certo cifre da sottovalutare, tanto più per un club come la Fiorentina e in un momento così difficile dal punto di vista economico per l'intero mondo dello sport.

Per questo e non solo la curiosità di vedere il talento francese all'opera cresce ogni giorno di più, con Italiano che sta già studiando le soluzioni migliori per inserirlo all'interno della rosa e in campo. Probabile che l'adattamento per il classe '98 di Bondy non sia così veloce viste le differenze tra campionato francese ed italiano e la propensione offensiva che non si sposa completamente con il 4-3-3 di Italiano, nel quale il lavoro degli esterni è molto dispendioso anche in fase di difesa. Questo però non vuol dire che non possa avere fin da subito impatto sulle partite, magari gli ultimi 20 minuti quando le difese sono chiuse e le qualità nello stretto di Ikone possono essere decisive.

Di sicuro c'è che il calciatore francese ha tanta voglia di imporsi in Italia. Lo dimostra il fatto che sia stato il primo a presentarsi al centro sportivo al rientro dalle vacanze e anche che perfino ieri, giorno libero concesso alla squadra da Italiano, si sia presentato per proseguire nel suo programma specifico. Una botta alla caviglia presa prima di arrivare a Firenze viene monitorata giorno per giorno in attesa del suo completo rientro in gruppo: manca sempre meno e comincerà l'era mancina della Fiorentina, con Nico Gonzalez, Vlahovic e Ikoné pronti a far impazzire le difese avversarie.