CRAGNO, TUTTI LO VOGLIONO MA PER ORA NESSUNO AFFONDA: ORA PALLA AI VIOLA

Con l'arrivo di Gennaro Gattuso finalmente la Fiorentina può iniziare davvero a progettare la prossima stagione. Il tecnico calabrese darà infatti indicazioni preziose alla società ed alla dirigenza per cercare di costruire la miglior squadra possibile per quelle che sono le sue idee di calcio. Una riflessione piuttosto approfondita la merita il ruolo del portiere che per l'ex Napoli ha un'importanza capitale nel gioco. In queste due stagioni dopo l'esperienza ad Empoli Bartlomiej Dragowski ha sempre alternato alti e bassi, miracoli a disattenzioni costate care, ma soprattutto ha dimostrato poca abilità nell'impostazione. La partenza del polacco in questo momento è più di una semplice ipotesi e la scadenza del contratto nel 2023 insegna che può essere una delle ultime occasioni per monetizzare dalla sua cessione.

L'indiziato numero uno per sostituirlo è Alessio Cragno, portiere in forza al Cagliari che ieri sera ha ricoperto il ruolo di titolare nell'Italia di Roberto Mancini. La società rossoblù non vorrebbe lasciarlo partire perché lo considera al centro del progetto, una pedina di fondamentale importanza che negli anni ha contribuito a fare le fortune dei sardi. Giulini ha ricevuto moltissime richieste per il classe '94 con molte italiane oltre alla Fiorentina che si sono fatte avanti: ha chiesto informazioni il Torino in caso di addio di Sirigu, ha effettuato un sondaggio la Lazio, l'Atalanta ha voluto capire l'eventuale fattibilità dell'affare, ma anche il Napoli negli ultimi giorni si è tutelato qualora dovessero partire sia Ospina che Meret. Dall'estero persino il Lille campione di Francia lo vuole come sostituto di Maignan, ma Cragno preferirebbe rimanere in Italia. Tornare nella città vicino a dove è cresciuto, nella squadra della quale è tifoso sarebbe senz'altro qualcosa di speciale. La valutazione è intorno ai 15 milioni di euro con la sensazione che si possa scendere anche fino a 12. A breve ci sarà sicuramente un incontro tra il ragazzo ed il club nel quale Cragno ribadirà la sua volontà di lasciare Cagliari, poi dovrà essere la Fiorentina ad intensificare i contatti, già comunque abbozzati, e mettere a segno il colpo che le garantirebbe affidabilità e sicurezza tra i pali.