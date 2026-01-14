Calciomercato Cosa rimane dell'ultimo mercato di Pradè? Da Viti a Dzeko, tutti i flop estivi

Mattia Viti, ma non solo. Anche Edin Dzeko e Hans Nicolussi Caviglia. Tre calciatori in partenza. Tre calciatori arrivati la scorsa estate a Firenze tra fanfare più o meno rumorose. Doveva essere il mercato dell'asticella alzata, sei mesi dopo rimane solo possiamo dire che quell'asticella è rimasta altezza stinchi e ci è inciampata sopra la Fiorentina. All'elenco ci sarebbero da aggiungere anche Simon Sohm e Roberto Piccoli, non tanto per la lista esuberi ma per quella delle delusioni. Il secondo forse più del primo, in totale 40 milioni (più due di bonus, per Piccoli) spesi, con resa vicina allo zero. L'elenco comprende anche Jacopo Fazzini e Tariq Lamptey,fermati dagli infortuni, e i più che marginali Eman Kospo e Luca Lazzerini, zero minuti in campo per entrambi. Nove acquisti da cui Stefano Pioli prima e Paolo Vanoli poi hanno ricavato pochissimo, in termini di minutaggio, reti, assist, prestazioni.

Prendiamo Edin Dzeko, adesso infortunato: di lui ci ricorderemo soprattutto degli appelli ai tifosi, della 'megafonata' di Bergamo, delle risate in tribuna accanto al Dg Alessandro Ferrari, mentre rimarranno nell'anonimato i due centri in Conference (Polissya e Rapid). Due anche i gol di Roberto Piccoli, uno solo in campionato, col Genoa. Poi c'è Simon Sohm, uno che, come Piccoli, non può essere venduto (oltre alla minusvalenza evidente che dovrebbe farci cedendolo ora, Piccoli non può partire neanche in prestito perché ha già giocato con due squadre, Cagliari e Fiorentina, nella stagione corrente). E quindi, quando Viti, anche lui per certi versi (classe 2002, italiano, fiorentino, da rilanciare) simbolo della campagna acquisti di Daniele Pradè, l'ultima del dirigente romano a Firenze, sta per salutare il Viola Park, ci chiediamo ancora una volta: cosa rimane dell'estate 2025?

Di seguito l'elenco degli acquisti della sessione estiva.

Roberto Piccoli, titolo definitivo dal Cagliari, 25 milioni di euro più 2 di bonus.

Simon Sohm, titolo definitivo dal Parma, 15 milioni di euro.

Jacopo Fazzini, titolo definitivo dall'Empoli, 10 milioni di euro.

Tariq Lamptey, titolo definitivo dal Brighton, 6 milioni di euro.

Hans Nicolussi Caviglia, prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 7 milioni dal Venezia.

Eman Kospo, titolo definitivo dal Barcellona, 400.000 euro.

Edin Dzeko, svincolato dal Fenerbahce.

Luca Lezzerini, svincolato dal Brescia.

Mattia Viti, prestito con diritto di riscatto dal Nizza a 4,5 milioni di euro.