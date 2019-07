COMMISSO, SERVE TEMPO MA STATE TRANQUILLI. E BARONE...”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni dei media presenti tra cui FirenzeViola.it: “La squadra viola al Bronx è stata una grande emozione anche per me. Questa zona è stata per 100 anni il centro degli immigrati italiani qua. Mi chiedono tutti se ho bisogno della guardia del corpo, ma per me non è così perché la gente mi ama e il Bronx non è assolutamente pericoloso come si dice nel cinema. Commozione? Per me significa molto perché ho provato ad acquistare la Fiorentina già nel 2016, ma le banche e gli emissari dei Della Valle mi chiedevano troppi soldi, poi c’è stata una trattativa nel 2017, nel 2018 c’è stato il Milan... I Della Valle si sono sempre comportati bene con me, ma prima non c’erano le condizioni giuste. Mi dispiace oggi dopo la visita alla mia scuola non essere potuto stare con la squadra dentro il mercato a pranzo, cercherò di farmi ripagare spendendo tutto il tempo che vi meritate con voi. Mercato? Non so quando arriveranno i primi colpi, ma so che Pradè e Barone stanno lavorando per creare una squadra molto competitiva e che possa far bene. Ho bisogno di tempo anche io, devo imparare molte cose da tante persone, l’ho detto sin dall’inizio“.

Nel frattempo arriva Joe Barone che interpellato sul mercato si lascia scappare qualche indizio: “Il primo colpo? Arriverà ad agosto. Abbraccio con Chiesa? C’è sempre con tutta la squadra, lo vedo bene e felice”.