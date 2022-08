CARNASCIALI A RFV: "ITALIANO, PERCHÉ NON LE DUE PUNTE? IKONÉ VA ASPETTATO. TWENTE..."

Uno 0-0 deludente, che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. Il pari ottenuto dalla Fiorentina ad Empoli apre una serie di interrogativi in casa viola, specie in vista della sfida di ritorno in Conference League contro il Twente. Per analizzare il derby del Castellani e proiettarsi ai prossimi impegni della squadra di Italiano, Radio Firenze Viola ha contattato l'ex difensore viola Daniele Carnasciali. Ecco le sue parole:

Carnasciali, come valuta nel complesso la gara di ieri?

"Non è stata una bella partita: è stata giocata sotto ritmo per colpa della sfida d'andata contro il Twente. A parte quella di Ikoné non ricordo altre occasioni da gol. Sicuramente la Fiorentina poteva fare di più. Io avrei fatto un 4-2-4 a fine gara, con Jovic e Cabral assieme vista l'inferiorità numerica dell'Empoli. Con un uomo in più devi farti sentire meglio, non schiacciarti troppo nella metà campo degli avversari".

Le scelte di formazione di Italiano l'hanno convinta?

"Non si discutono mai le scelte iniziali di un allenatore, non si sa mai in settimana cosa può essere successo in allenamento. Per me Italiano ha schierato il miglior undici possibile ieri, poi ci sono state delle difficoltà di testa a mio avviso. Una cosa che non mi convince è giocare con gli esterni a piede invertito. Ikoné ha sbagliato alcuni passaggi facili, favorendo anche le ripartenze avversarie".

Pensa che le recenti prestazioni di Ikoné siano già un caso?

"Non so se il francese sia già un "caso". Penso che Ikoné vada aspettato, al pari di Dodo che oltretutto è stato a lungo fermo. In ogni caso lo proverei sulla fascia sinistra, perché sennò fa sempre la stessa cosa, rientrando sull'altro piede e mettendo al centro".



Giovedì il match con il Twente: è preoccupato?

"Non sarà una sfida di ritorno facile. Per fortuna all'andata gli olandesi si sono messi a giocare solo nel secondo tempo, altrimenti ci avrebbero creato qualche difficoltà in più. Le difficoltà ci sono ma penso che la Fiorentina già in Olanda possa migliorare".

Dal mercato è pronto ad arrivare Barak: basterà per migliorare?

"Qualcosa serviva a questa squadra ma io avrei puntato in assoluto su un attaccante pronto all'uso, abituato cioè a giocare in Italia. Certo, per profili simili bisogna spendere. Se fosse rimasto Torreira sarebbe stata un'altra Fiorentina. Barak è un buon acquisto perché spesso fa gol, lo stesso potrebbe essere Bajrami".

Che sensazioni le trasmette infine questa squadra?

"Penso che si debba essere fiduciosi della Fiorentina, non c'è da buttare via tutto. Andare ai gironi di Conference indubbiamente cambierebbe il volto alla stagione. Certo, l'innesto di qualche giocatore italiano più esperto, come ad esempio Berardi, avrebbe cambiato molto da un punto di vista del potenziale".