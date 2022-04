CAOS BIGLIETTI, VITTORIA VIOLA: ORA È CORSA CONTRO IL TEMPO

I tre punti più importanti saranno quelli in ballo sul campo, ma intanto una prima vittoria per la tifoseria e la società viola è arrivata sulla questione biglietti per Milan-Fiorentina di domenica prossima. Anche se la soluzione è arrivata in maniera tardiva e da qui a domani alle 19 sarà una corsa contro il tempo per assicurarsi sul sito Vivaticket o attraverso le biglietterie del centro di coordinamento dei viola club e di ATF il biglietto del settore ospiti dello stadio di San Siro, la Fiorentina non dovrà giocare per lo meno in uno stadio completamente rossonero. Se nelle previsioni i tifosi viola che volevano muoversi alla volta di Milano erano 1500-2000, difficile dire se tutti ora riusciranno ad organizzarsi in tempo. (LEGGI QUI LE MODALITA' DI ACQUISTO)

La questione è nota: il Milan, in assenza di disposizioni restrittive dall'Osservatorio, aveva liberalizzato la vendita dei biglietti di tutti i settori, compreso il terzo anello verde destinato generalmente alla tifoseria ospite, andato esaurito in pochissimo tempo, prima che i sostenitori viola riuscissero a prenotarli, sostenendo di non aver avuto particolari richieste dalla Fiorentina. (LEGGI QUI LA POSIZIONE DEL MILAN).

Un affronto che non era andato giù ai tifosi che tramite ACCVC e ATF avevano definito "incredibile" la situazione, né alla società che, venuta a conoscenza dell'inghippo, si era attivata segnalando la questione al Milan stesso e alle autorità sportive. La stessa questura fiorentina ha segnalato a quella milanese e al ministero degli Interni che c'era la reale possibilità che centinaia di tifosi viola ssenza biglietto (che avevano già prenotato treni e pullman) si recassero a Milano, con possibili problemi di ordine pubblico all'esterno dello stadio, e allertato per la poca sicurezza dei pochi e fortunati tifosi gigliati che, tagliando in mano, sarebbero invece entrati mescolandosi, nonostante sciarpe e bandiere, con quelli rossoneri. Gli stessi tifosi della curva sud del Milan oggi hanno sollecitato il club rossonero a trovare una soluzione ritenendo la "cuva ospite sacra e fondamentale in ogni stadio".

Il Gos, a seguito della riunione di sicurezza che si è tenuta quest'oggi, ha ribaltato la situazione per motivi di sicurezza ed ordine pubblico. Alla fine dunque il buon senso, anche per tutte queste giuste pressioni arrivate, ha prevalso e i biglietti già venduti del settore ospiti sono stati annullati e verrano rimborsati nei modi e tempi che saranno comunicati sul sito del Milan, anche in base al canale di emissione. Nello stesso tempo è stata riaperta la vendita dei biglietti per tale settore, condizionata al possesso della tessera InViola. "Ci sarà da lavorare tutta la notte" sottolineano dall'ATF ma la soddisfazione di aver visto riconosciute le proprie ragioni è tanta.

Anche perché la situazione avrebbe creato un precedente pericoloso da ogni punto di vista (come non garantire un tot di biglietti agli ospiti) e il fallimento della fidelizzazione delle tifoserie, ma soprattutto nello specifico avrebbe privato la Fiorentina, a caccia di riscatto e di punti per la corsa Europa, di un supporto importante rischiando di essere risucchiata in una festa tutta rossonera.