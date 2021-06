CACCIA AI RINFORZI

Sono in arrivo i rinforzi per il prossimo anno, e non esclusivamente in mezzo al campo. Mentre dal Portogallo rimbalzano ulteriori avvicinamenti con il Porto per Sergio Oliveira (e i viola si sarebbero spinti fino a 18 milioni) anche la squadra dirigenziale potrebbe presto arricchirsi di una nuova figura, un ex calciatore argentino come Burdisso destinato a entrare nello staff del diesse Pradè. Un referente per il mercato sudamericano e certamente biancoceleste, in altri termini una risorsa in più.

Sotto questo profilo resta da capire che tipo di cambiamenti potrebbero esserci per Giancarlo Antognoni, il cui ruolo di club manager potrebbe subire modifiche, ma più in generale è plausibile pensare che prima dell’inizio di luglio i viola non vogliano fare troppi annunci. Seppure con l’Europeo al via, e per questo motivo con una certa fretta di accontentare Gattuso per Oliveira, saranno giorni di lavoro sotto traccia per la dirigenza viola, sicuramente impegnata nello scouting che potrà essere già aggiornato da Burdisso, ma ancora più rivolta a capire dinamiche e scenari di mercato per gli obiettivi richiesti dal tecnico.

In tal senso la ricerca di esterni offensivi di spessore (che si tratti di profili alla Guedes o alla Politano) resta la priorità per consentire a Gattuso di lavorare fin da Moena sul 4231, un modulo nel quale lo stesso inserimento di Castrovilli rappresenterà una tappa fondamentale della preparazione estiva. Lo stesso ritorno di Sottil e le valutazioni che attende di fare l’allenatore su Callejon, oltre la risposta attesa sul futuro di Ribery, anticipano mosse e strategie che riguarderanno un attacco pronto a ripartire da Vlahovic, di gran lunga la miglior garanzia per l’attacco del prossimo anno. Una stagione che nessuno vuol fallire dopo un biennio a dir poco deludente e per la quale l’intenzione è farsi trovare pronti, in campo e fuori, il prima possibile.