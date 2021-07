BIG SUNDAY

Un programma fuori dalla norma, al via in breve e lungo una domenica che rischia di entrare nella storia sportiva del nostro paese. Con un particolare filo (bianco) rosso (e verde) che avvicina idealmente alcuni dei protagonisti delle tre finalissime che ruberanno occhi e attenzioni a decine di milioni di italiani.

Con il via a breve della finale di Coppa America tra Argentina e Brasile i più sonnambuli avranno modo di osservare gesti e movenze del neo acquisto Gonzalez, preferito a Di Maria anche nella semifinale vinta ai rigori sulla Colombia, e magari valutare la prova di Pezzella (Quarta dovrebbe partire dalla panchina) mentre sul centrale di Wimbledon c’è da scommettere che per il tifoso viola Berrettini farà il tifo l’intero universo della Fiorentina.

Quanto al gran finale in programma a Wembley, con la sfida tra Inghilterra e Italia, lo stesso numero 10 viola, al secolo Gaetano Castrovilli, potrebbe ritrovarsi di rientro in città persino da campione d’Europa. Una domenica fuori dall’ordinario nella quale ripartirà anche il cammino della Fiorentina, e di Italiano, con il raduno della squadra e il via ufficiale alla stagione a completare una giornata da vivere senza soste.