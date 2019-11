BARONE, MONTELLA HA LA NOSTRA FIDUCIA. COL CAGLIARI...

Stasera a Villa Viviani, in occasione dell'assemblea annuale dell'Associazioni dei Macellai di Firenze, l'Accademia della fiorentina ha assegnato il riconoscimento di "Ambasciatore della fiorentina nel mondo" al sindaco di Firenze Dario Nardella e alla Fiorentina. E' stato nominato ambasciatore il presidente Rocco Commisso ma a ritirare il premio c'era il direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: “I complimenti per il premio vanno a Rocco Commisso. È sempre un piacere ricevere questi premi. Siamo qui con Giuseppe per ritirare e accettare il premio. Stiamo lavorando per il futuro della Fiorentina, ci vorrà del tempo per costruire la Fiorentina che verrà. Ko di Cagliari? Devo dire che la squadra l’ho vista positiva, capita che ci siano dei risultati negativi nel campionato. Siamo molto ottimisti per il centro sportivo. Montella? Ha la nostra fiducia. Abbiamo fatto delle scelte ad inizio campionato. Abbiamo chiesto tanta pazienza. Non vedo tutta questa attenzione per Vincenzo, sappiamo di questo risultato molto negativo. Montella è il nostro allenatore e stiamo costruendo insieme il futuro della Fiorentina. Mercato di gennaio? Stiamo monitorando tutte le possibili situazioni in giro. Ovviamente il mercato di gennaio è sempre molto particolare”.