AMRABAT E CASTROVILLI, CHANCE PER CONVINCERE

Italiano sta preparando al meglio la gara con lo Spezia, dove ad attenderlo c'è una squadra e un ambiente pronti a dare battaglia all'ex tecnico che invece al Franchi ha avuto la meglio. Ma nonostante un entusiasmo ritrovato grazie alla bella vittoria di Coppa, in campionato dovrà fare i conti con assenze pesanti a centrocampo. Torreira ha ritrovato il sorriso a Bergamo e ieri sera a cena con la squadra e gli amici per festeggiare il suo compleanno, ma l'espulsione con la Lazio è stato frutto di un momento di frustrazione e nervosismo assolutamente da evitare, che ha fatto arrabbiare anche il tecnico. Ormai il danno è fatto e Italiano non potrà contare sul motorino della squadra che unisce qualità e quantità, in una gara dove deve già rinunciare anche a quel Bonaventura (squalificato per somma di ammonizioni) altrettanto importante per gli equilibri in campo, l'esperienza e gli inserimenti.

Così a La Spezia ci sarà un centrocampo rivoluzionato, con interpreti diversi. L'attenzione è tutta per Amrabat, che sfatta la valigia del partente a gennaio, torna titolare in cabina di regia. Il giocatore, rimasto chiuso dall'arrivo di Torreira, non ha mai brillato nelle occasioni avute ma la fiducia che la società gli ha dato e l'esperienza in Coppa d'Africa dovrebbero essere stimoli in più persfruttare al meglio la maglia da titolare. Al posto di Bonaventura a destra dovrebbe invece giocare Castrovilli con il quale l'allenatore sta usando bastone e carota per stimolarlo al meglio anche durante il lavoro settimanale. A Bergamo la chance avuta da Italiano non è stata ripagata benissimo dal giocatore che però con questa seconda opportunità potrà trovare un po' di quella continuità che gli è mancata. A sinistra (a meno di inversione con Castrovilli) dovrebbe invece avere spazio Duncan per mettere muscoli e fisicità in una zona nevralgica del campo. Con Maleh pronto a subentrare in corsa.