A MOENA CON VALIGIA LEGGERA

Allo stato attuale delle cose sono due i nomi più caldi, per quanto concerne però solamente le uscite, del calciomercato di casa Fiorentina: se su Federico Chiesa il momento appare come un silenzioso stand-by (LEGGI QUI), di tutt'altri crismi è quello che riguarda il centrocampista francese Jordan Veretout. Nonostante quest'ultimo sia reduce dai mesi conclusivi non esattamente entusiasmante giocati in maglia viola, sul suo conto c'è ad oggi infatti più di una squadra.

Paradossalmente la soluzione che ormai da tempo sembrava la più vicina, quel Napoli cui è legato a livello affettivo anche il suo procuratore, oggi invece appare come la più distante. Anche se va tenuto di conto che il reparto centrale dei partenopei (in particolare dopo l'addio di Diawara) si sia svuotato numericamente ed abbia bisogno di nuovi innesti. Attualmente però sembrano più in rialzo le quotazioni di altre due squadre, alla ricerca di strategie differenti: Milan e Roma.

I rossoneri stanno provando ad inserire contropartite tecniche per alleggerire la spesa, con i nomi più in vista che oggi sembrano essere essenzialmente due: l'esperto regista Lucas Biglia e il giovane attaccante Patrick Cutrone, anche se da quel punto di vista la Fiorentina non sembra intenzionata a voler accettare contropartite tecniche già pre-imposte. Dall'altra parte c'è invece la Roma, con cui presto è in programma un incontro tra i due ds, Pradè e Petrachi, per fare un punto della situazione.

Di certo c'è che sembra tutto destinato a sbloccarsi presto, anche se la presenza del francese in ritiro a Moena pare ormai inevitabile, come già anticipato sulle nostre pagine (LEGGI QUI). Per lui quelle del ritiro, più che giornate di concentrazione e ricerca della forma fisica, rischiano di diventare ore di controllo sul cellulare, in attesa di conoscere la nuova destinazione.