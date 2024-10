A CACCIA DI CONFERME

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ultime ore di preparazione, poi il viaggio verso il Salento, infine la ripresa del campionato. La seconda sosta stagionale va in archivio con qualche giorno di rinnovata serenità al Viola Park, là dove la squadra si è allenata senza troppe assenze per le nazionali e dove soprattutto Palladino ha potuto allenare il gruppo con un filo di pressione in meno.

L’importanza del successo sul Milan - Già, perché i tre punti raccolti sui rossoneri prima dello stop per le varie qualificazioni ai mondiali, e conseguenti sfide di Nations League, ha regalato non solo alla squadra ma anche al tecnico un clima più disteso, una sorta di bonus fiducia rinnovato dopo l’avvio stentato e i tanti pareggi consecutivi. Anche per questo c’è da attendersi una squadra simile a quella vista con il Milan anche domani a Lecce, se non completamente negli interpreti quanto meno nel modulo

Ballottaggi in mezzo al campo - Così a favorire la conferma di Ranieri e Comuzzo al centro della difesa c’è anche la nuova defezione di Pongracic (“Servirà ancora qualche settimana” ha detto Palladino) mentre è in mezzo che il ballottaggio per una maglia da titolare si allarga a più candidati: Cataldi, Adli, Bove e perché no lo stesso Richardson. Quattro nomi per una linea mediana da considerare anche alla luce del seguente impegno europeo, in Svizzera, e da presentare nelle migliori condizioni per ripetere al Via del Mare quanto di buono visto al Franchi ormai due settimane fa.