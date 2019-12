A CACCIA DI CONFERME

Giusto il tempo di godersi qualche boccata d'aria dopo l'apnea di domenica sera, poi di nuovo con la testa al campo. La Fiorentina che domani riceve la Roma al Franchi nell'anticipo di una giornata stravolta dalla Supercoppa Italiana non ha spazio per specchiarsi troppo di fronte al gioiello di Vlahovic nel recupero della sfida all'Inter. Nell'ultima gara dell'anno Montella e la sua squadra hanno comunque l'obbligo di mostrare ulteriori segni di progresso, magari allungando le fasi di gioco in cui è riusciuta a chiudere l'Inter nella propria metà campo.

E' anche questo uno degli aspetti sui quali il tecnico sta cercando di lavorare, portare il gruppo alla massima tenuta mentale per tutti e 90 minuti, condizione spesso venuta meno nelle quattro sconfitte in serie raccolte tra Cagliari, Verona, Lecce e Torino. In tal senso il gioco arioso della Roma potrebbe persino favorire Castrovilli e compagni, con le notizie sul centrocampista destinato al recupero che fanno il paio, purtroppo, con le incertezze su Chiesa.

Ancora ieri il centravanti non era in gruppo e di fatto restano un paio di allenamenti per capire se realmente potrà scendere in campo domani sera. Non dovesse farcela è pronta la coppia Boateng-Vlahovic che proprio nel finale di gara con l'Inter è riuscita a tornare in quota quando tutto sembrava perduto. Anche da loro, per forza di cose, passa la sfida di domani sera, un ultimo appuntamento dell'anno da non fallire: per dare continuità a quel sussulto dell'ultimo minuto visto contro i nerazzurri e per ritrovarsi, dopo le feste di Natale, con molto più ottimismo e speranze.