Chi è ancora a caccia della prima volta con la maglia viola è Jonathan Ikone. Quello che gli chiede Italiano è trovare la via della rete e quest’ultimo scalino servirebbe anche allo stesso giocatore per consolidare la sua posizione data la concorrenza agguerrita che c'è nel reparto offensivo. Il gol dagli esterni è diventato quasi un tabù e all’ex Lille serve come il pane per sbloccarlo definitivamente e dare un segnale anche al proprio allenatore, che più volte ha spronato lui e i suoi compagni di reparto nella fase realizzativa. Si gioca il posto, non è ancora sicuro della titolarità però una rete potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il francese per ora in campionato ha collezionato 7 presenze in campionato e servito un solo assist: troppo poco a livello di numeri, ma le prestazioni fanno ben sperare. Il tecnico si aspetta tanto da lui, Ikone in queste settimane è cresciuto tantissimo da quando è arrivato e il suo percorso di inserimento sembra ormai completato, manca solo l’ultimo step, perché per ora ci è andato solo vicino. Deve provarci, per incidere non solo a livello di apporto alla fase offensiva ma anche e soprattutto perché alla Fiorentina servono i gol dei propri esterni. Con il Bologna l'obiettivo sarà andare a caccia della prima volta in modo tale da completare un percorso di crescita a cui manca solo la ciliegina sulla torta.