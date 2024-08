VENEZIA, L'undici per la Fiorentina: sorpresa Altare

FirenzeViola.it

Quasi tutto confermato nell'undici scelto da Eusebio Di Francesco per affrontare la Fiorentina al Franchi questa sera. Il Venezia scenderà in campo con i titolari preannunciati alla vigilia eccetto per una scelta, quella di Altare al centro della difesa al posto di Svoboda. Questa la formazione ufficiale dell'avversaria della Fiorentina

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco.

A disposizione: Grandi, Stankovic, Haps, Pierini, Nicolussi Cabiglia, Sagrado, Crnigoj, Lella, Svoboda, Lucchesi, Raimondo, El Haddad, Doumbia.