UDINESE, Ecco la probabile formazione dei friulani

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani pomeriggio alle 18:30 la Fiorentina affronterà allo stadio Artemio Franchi l'Udinese in un match valido per la 17° giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.com, dopo aver attuato un leggero turn over in Coppa Italia, il tecnico dei bianconeri Kosta Runjaic è pronto a schierare una formazione simile a quella vista nell'ultimo turno di Serie A contro il Napoli. Per quanto riguarda il modulo sarà sempre il 3-5-2, mentre in porta sarà confermato l'estremo difensore rumeno Sava. Linea arretrata che sarà composta da Bijol al centro con Kabasele e Kristensen ai suoi lati.

Sulle corsie esterne dovrebbero essere confermati Ehizibue a destra e Zemura a sinistra. In mediana invece ci saranno Karlstrom, che ha affrontato i viola in Conference League con la maglia del Lech Poznan, insieme a Ekkelenkamp e Atta. Spera in una convocazione l'ex obiettivo di mercato gigliato Lovric. Davanti spazio alla coppia titolare formata da Lucca e Thauvin.