THIAGO MOTTA, Adesso la sua panchina è in bilico

"Ballardini, D'Aversa e Thiago Motta: panchine in bilico" scrive Il Secolo XIX in prima pagina. Ballardini accusa ma la panchina del suo Genoa è a rischio. Ultimatum per la Sampdoria di Roberto D'Aversa e per lo Spezia di Thiago Motta: i due tecnici si giocheranno molto, se non tutto, nei prossimi impegni di campionato, rispettivamente contro Bologna e Torino.