SPINAZZOLA, C'è stato interesse viola: ora sto bene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria della sua squadra. Queste le sue parole a partire da un messaggio per il piccolo tifoso del Napoli Daniele scomparso nel pomeriggio: "Vogliamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele. Da oggi ci seguirà dall'alto e ci mancherà da morire".

Sulle sue qualità

"Io sto bene fisicamente. Normale che se giochi poco è dura entrare nei meccanismi. Ti mancano delle sicurezze e il ritmo partita. Un conto è allenarsi e un altro è giocare. Oggi però mi sono trovato a mio agio e abbiamo portato a casa tre punti".

Sull'interesamento della Fiorentina

"Si c'è stato. Soprattutto per capire la mia situazione. Io però mi alleno bene e forte per il Napoli. Finché starò qui darò tutto per il Napoli".

Messaggio al campionato?

"Si volevamo mandarlo. Consalevolezza ne avevamo già tanta. Abbiamo continuato ed era importante vincere questa gara".