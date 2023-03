SKRINIAR, Ho dolori dalla schiena fino alla gamba

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima avversaria della Fiorentina in campionato sarà l'Inter, che nelle ultime giornate ha avuto dei problemi in difesa. In particolare a tenere in apprensione i tifosi è Milan Skriniar, alle prese con un infortunio. Direttamente dal ritiro della Slovacchia arrivano le parole del centrale nerazzurro, che nel dettaglio ha spiegato le sue condizioni che lo costringeranno a saltare le prossime partite della Nazionale: "Domani tornerò a Milano per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per tornare in campo il prima possibile. Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente non potrò mettermi a disposizione del ct per queste due fare, sono venuto qui per salutare la squadra".