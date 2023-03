SIVASSPOR, Sconfitta in Super Lig con l'Istanbulspor

Il Sivasspor non riesce a tornare alla vittoria in campionato. La squadra turca infatti esce sconfitta dalla trasferta contro l'Istanbulspor per 3-0. Con questa sconfitta l'avversario della Fiorentina in Conference League si fa recuperare in classifica dalla squadra di casa che li agguanta a quota 24 punti. Al momento il Sivasspor si trova quasi in zona retrocessione, solo la differenza reti li salva dalla zona rossa.