SITO UFF. JUVE, Viola cantiere aperto. La difesa...

Il canale ufficiale della Juventus ha pubblicato un OppositionWatch, ovvero un quadro dell'avversario Fiorentina che i bianconeri affronteranno sabato. I punti negativi dei viola sono descritti così: "Un cantiere ancora aperto così si può definire la Fiorentina di Vincenzo Montella in questa stagione. I tanti arrivi e le molte partenze, fanno della Viola una squadra dalle buone potenzialità ancora non espresse. Innanzitutto la fase di non possesso non riesce ad essere ancora efficace come quella di possesso. Una difesa spesso molto alta e senza l’adeguata protezione del centrocampo, lascia diversi spazi agli attaccanti avversari, mentre il pressing alto (voluto da Montella) non riesce per ora a trovare nei tre attaccanti la giusta efficacia".