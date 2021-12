SCHIAVI, Salernitana? C'è tutto per credere a salvezza

L'ex difensore della Salernitana Raffaele Schiavi, ai microfoni di TuttoSalernitana ha parlato così della squadra che affronterà domani la Fiorentina: "Ritengo che il campionato sia ancora apertissimo, in vetta come in coda. Non metti in difficoltà Atalanta e Napoli se non hai una rosa di buon livello. Ci sono anche giocatori di personalità: mi viene in mente, ovviamente, Ribery, ma penso anche al mio grande amico Di Tacchio. Salerno è una piazza che trasmette pressioni, non è semplice giocare lì quando le cose non vanno bene e avverti il fastidio e la rabbia della gente. C'è tutto per credere nella salvezza".