SCAMACCA, Il Sassuolo è un piccolo top club

L'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha rilasciato un'intervista a Sportweek dove ha parlato del suo futuro: "Per me è molto più importante una maglia da titolare nel Sassuolo che il rischio di fare la riserva in una grande squadra. Ma poi qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni porta oggi la squadra ad andare a vincere in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juve, Milan e Inter".