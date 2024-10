SAN GALLO, Prima dei viola in campo il 20 ottobre col Basilea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo casalinga per 2-0 contro i New Saints, la Fiorentina tornerà a giocare in Conference League giovedì 24 ottobre alle 18:45 contro il San Gallo. Viola e svizzeri si affronteranno al Kybunpark di San Gallo. Mentre i gigliati prima della sfida contro gli elvetici giocheranno a Lecce, domenica 20 ottobre alle 15:00, i biancoverdi affronteranno il Basilea, sempre domenica 20 ottobre ma alle 16:30, nella Super League svizzera. Dopo nove giornate il San Gallo in classifica è quinto a 14 punti, uno in più dei rossoblu.