SAMARDZIC, Domenica vinciamo in casa per i tifosi

(ANSA) - BERGAMO, 13 SET - "Non vedo l'ora di giocare la mia prima partita nel nuovo stadio. Vogliamo vincere per i nostri tifosi". Lazar Samardzic insieme all'Atalanta domenica esordisce nel Gewiss Stadium che ha appena visto ultimare i lavori alla nuova Curva Sud: "Siamo tutti pronti e dobbiamo fare il meglio - ha dichiarato il serbo al canale YouTube della società -. Giocare in Champions è una grande emozione, ma adesso l'avversario più importante a cui pensare è la Fiorentina e poi lo faremo con l'Arsenal giovedì prossimo".

Il centrocampista, arrivato di fatto dall'Udinese per sostituire Koopmeiners, confida nel fattore ambientale: "Mi hanno detto che anche il vecchio stadio era sempre pieno e il pubblico ha sempre urlato forte, adesso ci sono due settori dove può sostenerci ancora di più - chiude Samardzic, riferendosi alle due curve, la Norda da 9.100 posti e la Sud da oltre 5 mila -. Ho scelto subito l'Atalanta perché questo club negli ultimi anni sta scrivendo una grande storia. Incontro sempre i tifosi fuori dal nostro centro sportivo, di me parlano sempre benissimo e non vedo l'ora di vederli allo stadio". (ANSA).