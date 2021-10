SALA, Gara da cancellare. Rigore? Tagliato gambe

“Oggi purtroppo non è andata come volevamo, non ci siamo espressi sui nostri ritmi, ci dispiace per i tifosi che sono venuti al nostro seguito”. C’è immaginabile delusione nelle parole del calciatore dello Spezia Jacopo Sala che analizza il ko contro la Fiorentina. “Dobbiamo voltare pagina e cercare di fare punti già sabato per raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. La prestazione di oggi va cancellata perché la Fiorentina ha fatto quello che voleva. In futuro non si dovrà ripetere. Il rigore? Ci ha tagliato le gambe, ma non abbiamo scuse perché nel secondo tempo non abbiamo fatto come nel primo. Ora dobbiamo mettercela tutta in allenamento. Siamo un gruppo con giovani e qualcuno che non ha mai fatto il nostro campionato, ma che hanno dimostrato di avere qualità. Pensiamo alla prossima”.